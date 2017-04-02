القاهرة - أ ش أ

كرم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفائزين بجائزة الشارقة للأدب المكتبي، خلال افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل أمس الاربعاء، وحصلت مصر على المركز الأول، حيث فازت به الدكتورة أماني محمد السيد من مصر، عن بحث “نظم الأرشفة وإدارة الوثائق بالمؤسسات دراسة استكشافية للمتطلبات الفنية والوظيفية”.

ونال المركز الثاني أيمن محمد إبراهيم الدسوقي من مصر، عن بحث “الجيل الخامس لشبكات الاتصالات اللاسلكية: رؤى مستقبلية لإعداد إطار استراتيجي للأرشيف العربي الموحد”، وفاز بالمركز الثالث أحمد عثمان أحمد، عن بحثه: “الأرشفة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها دراسة مسحية”.

كما كرم الشيخ القاسمي الفائزين بجوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2017، وفاز بالمركز الأول أليخاندرو غاليندو بيدراغو من إسبانيا، وذهبت جائزة المركز الثاني إلى ماركو سوما من إيطاليا، فيما حصل على جائزة المركز الثالث استير غارثيا غورتيس من إسبانيا، وفاز بالجوائز التشجيعية الثلاث، كل من استيلا ميثا من المكسيسك، وكريستنو بيروبانا من إيطاليا، هاني صالح من مصر.