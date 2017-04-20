اخبارمصر- حموده كامل

شهدت وزراء التضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة، والقوى العاملة، والتموين والتجارة، والسياحة، والمستشار عمر الخطاب مروان، وزير شئون مجلس النواب”، مساء امس الاربعاء حفل توزيع جوائز مصطفى أمين وعلى أمين الصحفية لعام 2016.

وأكدت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن الاحتفالية التى تنظمتها مؤسسة أخبار اليوم هي استمرار لرسالة العطاء لمصطفى وعلي أمين، واكتشاف المواهب الصحفية الشابة وتشجيعها وتنميتها وتحفيزها على الإبداع،

وأكدت والي أن هذه المسابقة بعد مرور ٣٢ سنة مازالت هي الجائزة الأهم في الصحافة.

وأشارت غادة والي إلى انها لا تتفق مع من يصرح بأن الصحافة الورقية تنتهي، قائلة: “إن الصحافة الورقية ستستمر بمجدها حيث مازال تصفح الجريدة له متعة وشغف خاص لدى القراء برغم ازدهار الصحافة الأليكترونية”.

حضر حفل توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين إضافة إلى غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عدد من الوزراء وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من رؤساء التحرير ومجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية المختلفة والكتاب والمفكرون، حيث رحب بهم جميعا ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار.