تقرير- سماء المنياوي

في محاولة لصياغة رؤية واضحة للقضية السكانية تشمل كافة أبعادها الاقتصادية والثقافية والدينية والاجتماعية والبيئية وتحديد خطاب موحد لكي تتبناه منظمات المجتمع المدني؛ داجتمع الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان اليوم الأربعاء بنخبة من رواد العمل السكاني وممثلي الجمعيات الأهلية الكبرى في مصر.

وفِي تصريح لاخبار مصر اوضح د. طارق توفيق ان الهدف من اللقاء تشكيل منتدى تطوعي للتواصل مع الجمعيات الأهلية القاعدية الكبرى على مستوى الجمهورية، ولوضع آليات للعمل المشترك يتم التحرك من خلالها ، حتى يعمل المجتمع الأهلي مع الحكومة بشكل تكاملي في مواجهة المشكلة السكانية في مصر .

وأشار إلى ان القضية السكانية أصبحت مثل كرة النار ، فالبعض يرى أنه من الضروري التركيز على تنظيم الأسرة ، وفريق آخر يرى أنها قضية تنمية ، وفريق ثالث يؤكد على أن مواجهتها يكون من خلال تحسين الخصائص السكانية في المجتمع

وشدد مقرر المجلس القومي للسكان على ضرورة وجود رؤية واضحة وخطاب موحد في مواجهة القضية السكانية ، فرغم أهمية الاستراتيجية القومية للسكان 2015 – 2030 ، إلا أنه يجب ترجمتها بصورة عملية ، وإيصالها للفئات المستهدفة من خلال رسائل موحدة ، تناسب طبيعة الفئات المختلفة في المجتمع.

وأوضح أن المجلس القومي للسكان وضع قواعد بيانات حديثة على أسس علمية سليمة ، لكل محافظات الجمهورية ، من خلال برنامج للمؤشرات المركبة ، وأصبح لكل محافظة بروفايل ، يوضح المناطق الأكثر احتياجا ، وذات الأولوية للتنمية مشيرا إلى أن المجلس لديه حزمة من المؤشرات يمكن البناء عليها.

ومن جانبه اوضح د.عصام العدوي المستشار بوزارة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية السكانية ، وأطلس التنمية السكانية ، والأبحاث العلمية ، وصندوق إعانة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي؛ كلها تعد نقاط هامة للإنطلاق نحو نشر الاهتمام بالقضية السكانية.

وأضاف انه من خلال صندوق الإعانات يمكن تقديم الدعم المادي للجمعيات الأهلية التي تتبنى مشروعات فاعلة لمواجهة القضية السكانية .

ويرى د. إيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية انه يجب العمل من خلال متوازيات ، فالحوار داخل المنتدى يؤدي إلى التشبيك والترابط الفكري ، وبلورة رؤية لتفعيل بعض الأدوات ، وأيضا الضغط على بعض أركان الدولة لتوفير التمويل . إضافة إلى التأكيد للرأي العام أن الاستراتيجية السكانية قابلة للتطبيق ، إلى جانب تحديد القوى الفاعلة من الجمعيات الأهلية ، التي يمكن أن تكون لها قوة دعم مناسبة.

وأضاف انه يجب العمل مع الجمعيات الكبرى التي لها امتداد في المحافظات ، ولديها فكر تنويري وإيمان بالقضية السكانية . علاوة على الاهتمام بالشق الإعلامي للترويج للرسائل والأعمال التي نقوم بها على أرض الواقع .

وطالبت د. عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية ، وعضو لجنة المنظمات الغير حكومية للمجلس القومي للمرأة وضع أساسيات للعمل السكاني خاصة في مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها، إضافة إلى الاهتمام بقضايا الشباب والمراهقين.

وأشارت د.صفاء الباز ، مدير المركز الإقليمي للتدريب على برامج الصحة الإنجابية بطب عين شمس ، إلى أنه يمكن الاسترشاد بالبرنامج السكاني الذي سبق نجاحه في مصر في الثمانينات ، والذي يعد كيان متكاملا يمكن البناء عليه.

واشارت الى اهمية إدماج المجالس القومية للسكان والمرأة وغيرها في العمل .

واعربت د.فيفيان فؤاد منسق برنامج تمكين الأسرة بالمجلس القومي للسكان عن رأيها أن هذا المنتدى يجب ان يكون نواه لتناول القضية السكانية من خلال كافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية وفي ضوء المتغيرات الراهنة للمجتمع ، وذلك من خلال خطاب موحد ، وعلى أساس رؤية قوية واضحة.

وأشارت إلى أن الاهتمام بإيجاد فرص عمل للمرأة يخدم القضية السكانية أكثر من تنظيم الأسرة . وأوضحت ، أن تحديد مستهدفات ومؤشرات للقياس عليها يعد أمرا ضروريا لمعرفة ماتحقق من إنجازات وهذا بدوره سيجلب الدعم لمواصلة الجهود.

وطالبت بتدخل الدولة لان المشكلات ما زالت كبيرة ووزارة الصحة نفسها ليس لديها تمويل.

وطالب د. سمير عليش بتفعيل الموارد المجتمعية واقترح آليات جديدة للعمل داخل المنتدى والرسائل التي يجب أن تصل للمواطن وللدولة.

واكد د. عاطف الشيتاني المستشار الفني للمجلس القومي للسكان ان الهدف أن يصبح المواطن فاهما لأبعاد القضية السكانية ولديه واعي كافي حتى يستطيع إتخاذ القرار المناسب للإنجاب على أن يتم توفير الخدمة له عند طلبها .

وشدد د. نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الغير حكومية على ضرورة دراسة كل قضية سكانية على حدة لتحديد طرق علاجها.