اخبار مصر- نجوى ابو الخير

ذكر المهندس هشام شهاب رئيس الادارة المركزية للتوعية والارشاد بوزارة الموارد المائية والرى ان هدف الحفاظ على المياه فى مصر دفع الوزارة لتنظيم الانشطة والدورات والبروتوكلات مع بعض الوزارات ومنها وزارتى التربية والتعليم والثقافة لتوصيل محتوى الوعى باهمية الحفاظ على المياه والتعرف على ابعاد المشكلة والسلوكيات الخاطئة التى تعتبر تفريط فى مياه النيل ليقوم الطفل فى اسرته ومدرسته والبيئة التى يقيم فيها بنشر الوعى وثقافة الحفاظ على النيل والمياه واشار الى اصدار قصص اطفال لتوزيعها على الاطفال فى السن الصغيرة وطالب الاعلام الرسمى والخاص والمسموع والمرئى بتبنى اذاعة الفيديوهات الارشادية والاعلامية التى تنتجها الوزارة بالفعل للدعوة للترشيد والوعى به ل

فى حين اضافت الطالبة نغم احمد فريد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان مبادرة “مصر كلها بتتحرك ” كانت انذار للمصريين باهمية نهر النيل ومياهه لابناء الوطن واهمية التحرك الجماعى للمحافظة عليه وعلى مياهه واشترك فى المبادرة 600 تلميذ فى جميع انحاء الجمهورية قاموا بانشطة مختلفة للتوعية باهمية الحفاظ على المياه وقالت الطالبة هنا مصطفى احمد ان مجموعة من الاطفال الذين تعاطوا مع زيارة مستشفى علاج الاطفال من مرض السرطان 57 3 57 والتى نظمت المبادرة مع وزارة الموارد المائية اشتركوا فى مبادرة ترشيد المياه والمحافظة على مياه النيل والتى اعلنتها وزارة الرى ، واشارت الى بعض السلوكيات الخاطئة فى استهلاك المياه مثل ترك المياه تتدفق اثناء غسيل الاسنان او الحلاقة او ثقافة غسل السيارات ورش الشوارع

واضاف الطالب عبد الرحمن عاطف ان اسرة الصحافة بالمبادرة نظمت زيارات للطلبة للالتقاء بالمزارعين بشكل مباشر وتقديم النصح العلمى لهم لتخفيض استهلاك المياه بالرى الليلى والرى بالتنقيط بديلا عن وسيلة الرى بالغمر واكد ان كل طالب تعلم كيفية ان يبدأبنفسه وبعدها يقدم النصح للاخرين عندما يشاهد اى مخالفة

اثناء الممارسات اليومية

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا

https://