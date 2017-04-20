اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكد الدكتور عبد المسيح سمعان عضو لجنة التعليم ببيت العائلة ان اللجنة تحمل شعار المحافظة على النسيج المصرى الوطنى المتلاحم وهى موجودة عبر مئات السنين ومستمرة حتى الان وقد اقامت خطة من خلال اللجنة الثقافية وعملية نشر قيمة قبول الاخر والحوار معه فى المدارس ونبذ فكرة التعصب من خلال الانشطة المدرسية ومنها الاذاعة المدرسية وبث القيم الموجودة فى كل الاديان السماوية اضافة الى ما تقوم به لجنة المناهج والتى تفحص المناهج وتشدد على ابعاد كل عبارة اودرس يشير الى التعصب اضافة الى لجنة اصدقاء بيت العائلة ولجنة الانشطة

وأضاف الدكتور عبد المسيح سمعان فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان اللجنة ستقيم دورة تدريبية فى شهر اغسطس القادم للمشرفين على تنفيذ محتويات البرامج الخاصة ببيت العائلة لتحسين ادائهم وتوصيل رسائلهم بالشكل المناسب واكد ان العمل الارهابى لايستهدف المسيحيين فقط فى مصر ولكنه يقصد ضرب اقتصاد الدولة والسياحة لعدم خروج الوطن من الازمة ، واكد ان السيناريو الذى تم فى بعض الدول المجاورة لن يتكرر فى مصر لان شعبها يحمل حضارة ذات مقومات صلبة لن تنجح معها هذه المحاولات

واكد عضو لجنة التعليم ببيت العائلة ان ثقافة التفكير والمناقشة غائبة عن العقلية الارهابية فهو يتم تلقينه بافكار ويستسلم لمحتواها بدون مناقشة لان التلقين كان منهج دراسته وتعلم كيفية الطاعة العمياء لها واكد ان البحث مصدر لمصادر الابتكار فى الجامعات ويجب ان يتم الاخذ به فى المدارس فيطلب من التلاميذ عمل بحوث متخصصة واكد ان تعليم المصريين يجب ان يرتكز على صناعة العلم وليس استهلاكه لان الصناعة تعنى الابتكار والبحث عن الجديد لتحسين محتوى ما نستهلكه واكد ان المعلم يكون قدوة للطلبة فيجب ان يخضع لدورات تدريبية مستمرة فى كيفية بث القيم فى عقول ووجدان الطلبة منذ الصغر

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا