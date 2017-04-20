الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

ذكر دبلوماسيون ان روسيا عرقلت الاربعاء تبني بيان في مجلس الامن الدولي يدين التجربة الصاروخية الاخيرة التي قامت بها كوريا الشمالية، على الرغم من دعم الصين حليفة لبيونج يانج للنص.

ويطلب النص الذي اقترحته الولايات المتحدة، من بيونج يانج الامتناع عن اجراء تجارب نووية او بالستية جديدة، بعد تجربتها الفاشلة الاحد.

وقال دبلوماسيون ان موسكو كانت ترغب في اضاغة عناصر من بيان سابق يؤكد على ضرورة التوصل الى حل عبر الحوار.

واكد عدد من الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم انهم فوجئوا بتعطيل موسكو لتبني النص المدعوم من بكين التي تشكل عادة مظلة دبلوماسية لكوريا الشمالية في المنظمة الدولية.

ويعبر اعضاء المجلس في النص عن “قلقهم الكبير” بشأن “الموقف المسبب لزعزعة الاستقرار” لكوريا الشمالية، ويهدد مجددا باتخاذ “اجراءات مهمة” ضد النظام الشيوعي.