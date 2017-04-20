رونتو/وينيبيج (مانيتوبا) - رويترز

قالت الشرطة الكندية إنها وجهت لامرأة تهمة تهريب البشر لضلوعها في محاولة تهريب مجموعة من طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة بأعداد متزايدة في الشهور الأخيرة.

وقالت الشرطة إنها اعترضت طريق امرأة عمرها 43 عاما كانت سيارتها محملة بتسعة أشخاص أثناء عبور الحدود الأمريكية مع إقليم ساسكاتشوان الغربي مساء الجمعة، وكان كل طالبي اللجوء من غرب أفريقيا.

ووجهت الشرطة إلى ميشيل أوموروي تهمة تهريب البشر ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 15 مايو.