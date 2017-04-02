أخبار مصر - وكالات

أطاح فريق يوفنتوس بمنافسه برشلونة، من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إثر تعادله معه، في لقاء الإياب الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”.

وعجز لاعبو فريق برشلونة، حتى في هز شباك الحارس الإيطالي العملاق جانلويجي بوفون، ناهيك عن تحقيق “معجزة كروية” أخرى، “ريمونتادا” جديدة، كتلك التي حققوها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (6-1)، عقب هزيمتهم برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

وكان فريق يوفنتوس قد ألحق هزيمة ساحقة بضيفه العملاق الكاتالوني، بثلاثة أهداف من دون رد، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب “يوفنتوس أرينا”، في مدينة تورينو.

وأكمل يوفنتوس أضلاع المربع الذهبي للبطولة الأوروبية المرموقة، بعد ما لحق بركب المتأهلين، الثنائي المدريدي، ريال حامل اللقب، وأتلتيكو، وفريق موناكو الفرنسي.