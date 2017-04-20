صحافة عربية: ترامب يجري مراجعة للاتفاق النووي مع إيران
القاهرة - أخبار مصر الخميس 20 ابريل
المدينة السعودية
* ماتيس: لن نسمح لإيران بإنشاء مليشيات باليمن.
* أردوغان: سوريا تُقسَّم.. وإيران تنتهج سياسة توسعٍ.
* واشنطن تبيع عتادًا عسكريًا للبشمركة.
* ترامب يأمر بمراجعة الاتفاق النووي.
* وزير الخارجية الألماني يتعهد بدعم العراق في إعادة الإعمار.
* نائب ترامب يتوعَّد كوريا الشمالية بردٍّ«ساحق وفعَّال».
الإمارات اليوم
* إسرائيل تبحث بناء 212 وحدة سكنية في القدس
* «تحقيق أمنية» الإماراتية تدشن برنامجاً لدعم مرضى السرطان في عدن.
* حمدان بن زايد يستنكر تعرّض وفد «الهلال الأحمر» لانفجار عبوة في الصومال.
* جهود أميركية لإجراء مفاوضات بإشراف أممي لإنهاء الحرب في اليمن.
* الجيش اليمني يسيطر على أكبر مخازن «معسكر خالد» بعد اقتحامه من 3 جهات.
* استئناف تهجير 4 مناطق سورية محاصرة.
*الجيش الفنزويلي يؤكد دعمه لمادورو.
* القوات العراقية تسعى إلى تحرير آخر 6 أحياء في غرب الموصل.
القبس الكويتية
* ترامب يجري مراجعة للاتفاق النووي مع إيران.
* العلاقات الأمريكية – الصينية قد تتجه نحو الأزمات.
* العبادي يحذر الأكراد من الاستفتاء.
* «حماس» توافق على عمل حكومة الوفاق في غزة.
* خامنئي يتعهد بانتخابات «نزيهة».
* نتانياهو يتوعد غزة بحرب أكثر قسوة.
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