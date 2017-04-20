القاهرة - أخبار مصر الخميس 20 ابريل

المدينة السعودية

* ماتيس: لن نسمح لإيران بإنشاء مليشيات باليمن.

* أردوغان: سوريا تُقسَّم.. وإيران تنتهج سياسة توسعٍ.

* واشنطن تبيع عتادًا عسكريًا للبشمركة.

* ترامب يأمر بمراجعة الاتفاق النووي.

* وزير الخارجية الألماني يتعهد بدعم العراق في إعادة الإعمار.

* نائب ترامب يتوعَّد كوريا الشمالية بردٍّ«ساحق وفعَّال».

الإمارات اليوم

* إسرائيل تبحث بناء 212 وحدة سكنية في القدس

* «تحقيق أمنية» الإماراتية تدشن برنامجاً لدعم مرضى السرطان في عدن.

* حمدان بن زايد يستنكر تعرّض وفد «الهلال الأحمر» لانفجار عبوة في الصومال.

* جهود أميركية لإجراء مفاوضات بإشراف أممي لإنهاء الحرب في اليمن.

* الجيش اليمني يسيطر على أكبر مخازن «معسكر خالد» بعد اقتحامه من 3 جهات.

* استئناف تهجير 4 مناطق سورية محاصرة.

*الجيش الفنزويلي يؤكد دعمه لمادورو.

* القوات العراقية تسعى إلى تحرير آخر 6 أحياء في غرب الموصل.

القبس الكويتية

* ترامب يجري مراجعة للاتفاق النووي مع إيران.

* العلاقات الأمريكية – الصينية قد تتجه نحو الأزمات.

* العبادي يحذر الأكراد من الاستفتاء.

* «حماس» توافق على عمل حكومة الوفاق في غزة.

* خامنئي يتعهد بانتخابات «نزيهة».

* نتانياهو يتوعد غزة بحرب أكثر قسوة.