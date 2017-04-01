أخبار مصر - وكالات

قالت المتحدثة باسم سيرينا وليامز إن بطلة التنس الأمريكية حامل وتتوقع أن تضع مولودها الأول الخريف القادم.

وجاء تأكيد حمل وليامز في بيان للمتحدثة باسمها كيلي بوش نوفاك الأربعاء بعد ساعات من نشر وليامز (35 عاما) صورة لها بلباس بحر أصفر مع تعليق يقول “20 أسبوعا”.

وقالت نوفاك إن وليامز لن تلعب مجددا في 2017 وستعود للمشاركة في بطولات اللاعبات المحترفات في 2018.

وقالت نوفاك إن بطلة التنس الأمريكية “بالتأكيد” لن تستطيع اللعب مرة أخرى هذا العام لكنها “تتطلع للعودة في 2018”.

ويعني تأكيد حمل سيرينا في 20 أسبوعا أنها كانت قد أكملت نحو شهرين من حملها عندما نالت لقبها الثالث والعشرين في البطولات الأربع الكبرى في استراليا المفتوحة في يناير الماضي.