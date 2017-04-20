إعداد و ترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– ترامب يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبيت الأبيض الشهر المقبل !

– مقتل ثلاثة أشخاص في “هجوم عنصري” بولاية كاليفورنيا !

واشنطن بوست :

تحت عنوان ترامب يدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبيت الأبيض الشهر المقبل !

أشارت الجريدة لما أفاد به البيت الابيض الأمريكي بأن الرئيس، دونالد ترامب، سيستقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشهر المقبل !

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن الزيارة المقررة في الثالث من مايو المقبل ستؤكد حرص الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية على التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين !

كان ترامب قد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ينيامين نتنياهو، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن دعم حل الدولتين !

وقد انتقد مسؤولون فلسطينيون موقف الابيض الجديد وتراجعه عن دعم حل الدولتين، الذي تبناه الرؤساء الأمريكيون منذ عقود!

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان مقتل ثلاثة أشخاص في “هجوم عنصري” بولاية كاليفورنيا !

أشارت الجريدة لمقتل ثلاثة أشخاص بيض وإصابة آخر عندما فتح رجل أسود النار عليهم في مدينة فرينسو، بولاية كاليفورنيا، في هجوم يُشتبه بأنه عنصري، وفق ما أعلنته الشرطة !

وقال رئيس الشرطة، جيري داير، إن “كوري علي محمد” أطلق 16 طلقة في 90 ثانية خلال الحادث، الثلاثاء ، وأضاف أن المتهم صرخ بعبارة “الله أكبر” عند إلقاء القبض عليه، لكنه يعتقد بأنه حادث كراهية وليس حادثا إرهابيا !

كان المشتبه به (39 عاما) مطلوبا في جريمة قتل أحد الحراس خارج فندق صغير بالمدينة، الأسبوع الماضي ، ويواجه المتهم الآن أربعة تهم بالقتل وتهمتَيْ بالشروع في القتل ، وقال إمام المركز الإسلامي في المدينة إن محمد لم يحترم الإسلام ! وكان جميع الضحايا الأربعة من ذوي البشرة البيضاء، من بينهم شخص أطلق الرصاص عليه أثناء جلوسه في سيارة !