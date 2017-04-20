إعداد و ترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– جيمس ماتيس: واشنطن تريد “سعودية قوية !

– مقتل 12 عسكريا سعوديا في تحطم مروحية في اليمن !

صنداى تايمز:

تحت عنوان جيمس ماتيس: واشنطن تريد “سعودية قوية” !

أشارت الجريدة لقول وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، عقب لقائه بنظيره السعودي، ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، إن الولايات المتحدة “تريد سعودية قوية” !

وقال ماتيس لقادة البلاد إن الولايات المتحدة تستطيع تعزيز “مقاومة السعودية لمواجهة أذى إيران” ! وأضاف أن اجتماعه مع قادة المملكة العربية السعودية قد “يفتح الباب” لزيارة الرئيس دونالد ترامب للرياض في المستقبل !

ديلى تلجراف:

وتحت عنوان مقتل 12 عسكريا سعوديا في تحطم مروحية في اليمن !

أشارت الجريدة لاعلان “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية أن 12 عسكريا سعوديا بينهم ضباط كبار قتلوا في تحطم مروحية عسكرية في اليمن !

وقال التحالف إن المروحية وهي من طراز بلاكهوك أمريكية الصنع تحطمت في محافظة مأرب الى الشرق من العاصمة اليمنية صنعاء !

وقالت الجريدة نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن سبب تحطم المروحية ما زال مجهولا وإن التحقيق جار في الحادث !