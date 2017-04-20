القاهرة - أخبار مصر، الخميس 20 ابريل

الأهرام

* السيسى: ضرورة التوصل إلى توافق حول قواعد ملء سد النهضة.

* السيسى يستقبل أسرة الشهيد أحمد صلاح الدين.

* الغواصة «209» تنضم لتشكيلات القوات البحرية.

* مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانونى سوق المال وتنمية التصدير.

* قابيل: طرح 200 مصنع صغير فى كل محافظة بالصعيد خلال أسبوعين.

* الإمام الأكبر فى لقائه رئيس التحالف الوطنى العراقي: ضرورة إيجاد مساحة من الثقة بين علماء السنة والشيعة.

* وزير النقل يطالب بالعمل 24 ساعة لسرعة الانتهاء من محور شبرا – بنها.

* ‫مصر للطيران تسير 18 رحلة إلى جدة والمدينة.

* وزير الكهرباء يبحث التعاون مع الأردن فى الطاقة المتجددة.

* محلب: مد مهلة سداد المتأخرات لهيئة التعمير حتى 22 مايو.

* وزير البيئة: تحلية المياه أحد حلول المستقبل فى المنطقة العربية.

* الملا: حريصون على زيادة التعاون مع اليابان فى مجالى التكرير والبتروكيماويات.

* التخطيط: التعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

* كاميرات مراقبة داخل الشون والصوامع بالدقهلية.

* وحدة لجراحة وزراعة الكبد بجامعة سوهاج.

* مقتل أحد المتورطين في الهجوم علي كمين دير سانت كاترين.

* الأزهر يجدد دعمه للقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب.

* ووزير الأوقاف يطالب بمصادرة المزارع والعقارات التى يستخدمها الإرهابيون.

* الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية فى مباراة عودة الثقة ولاجواء المسابقة.

الأخبار

* الرئيس لوزير خارجية إثيوبيا: مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون الدول الأخري.

* ديسالين في رسالة للرئيس: حريصون علي تطوير وتعميق العلاقات.

* السيسي خلال استقباله أسرة الشهيدين »مالك«: مصر لا تنسي أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

* عبدالغفار يضع حجر الأساس للمجمع الطبي بجامعة حلوان بتكلفة ٢٧٠ مليون جنيه.

* رئيس التحالف العراقي: مصر محور الارتكاز في الشرق الأوسط.

* أحدث غواصة ألمانية تنضم لقواتنا البحرية.

* مرشحة الرئاسة الفرنسية: جدتي مصرية وعاشت بها طوال حياتها.

* عناصر الجيش الثاني بشمال سيناء تساهم في دعم صندوق «تحيا مصر».

* المالية: 127 مليار جنيه زيادة في الإيرادات بالموازنة الجديدة.

* وزير الري يبحث تطورات الدراسات الفنية لسد النهضة في أديس أبابا.

* تزايد عمليات توريد «القمح» للصوامع والشون.

* دفن إرهابي دمياط في مقابر الصدقة بعد رفض أهالي قريته استقبال جثمانه.

* كابوريا: الزمالك طلبني والأهلي فاوضني.

الجمهورية

* إثيوبيا.. تلتزم بعدم الإضرار بمصالح مصر.

* وزير الخارجية الإثيوبي: القاهرة وأديس أبابا.. أشقاء بالجغرافيا والتاريخ.

* السيسي يستقبل أسرة الشهيد أحمد صلاح الدين مالك.

* الرئيس يتابع التعداد العام للسكان.. ويسجل “بيانات أسرته”.

* الجندي: الرئيس مهتم بـ”الإحصائيات”.. للتخطيط لمستقبل مصر.

* في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: إنشاء أول اتحاد لشركات الأوراق المالية.. ومكافحة غسيل الأموال.

* مجلس الوزراء: الموافقة علي تعديلات قانون “سوق المال”.. وإحالته للبرلمان.

* رئيس التحالف الوطني العراقي للإمام الأكبر: الأزهر صوت العقل والحكمة.

* التنسيق مع المحليات لسرعة إصدار “تراخيص الكهرباء”.

* أحدث الغواصات الألمانية.. تنضم لأعظم أساطيل مصر في العصر الحديث.

* اللواء أحمد خالد قائد القوات البحرية: الغواصات.. قلب البحرية.. وهي سلاح استراتيجي.. وقوة ردع حاسمة.

* في ضربة قوية جديدة لإجهزة الإمن مقتل منفذ حادث سانت كاترين.

* اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية: اجراءات استباقية لإجهاض العمليات الإرهابية.

* “الفيفا والقضاء”.. يحسمان أزمة “الزمالك ــ الجبلاية”.