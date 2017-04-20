صحافة مصرية: إثيوبيا تلتزم بعدم الإضرار بمصالح مصر
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 20 ابريل
الأهرام
* السيسى: ضرورة التوصل إلى توافق حول قواعد ملء سد النهضة.
* السيسى يستقبل أسرة الشهيد أحمد صلاح الدين.
* الغواصة «209» تنضم لتشكيلات القوات البحرية.
* مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانونى سوق المال وتنمية التصدير.
* قابيل: طرح 200 مصنع صغير فى كل محافظة بالصعيد خلال أسبوعين.
* الإمام الأكبر فى لقائه رئيس التحالف الوطنى العراقي: ضرورة إيجاد مساحة من الثقة بين علماء السنة والشيعة.
* وزير النقل يطالب بالعمل 24 ساعة لسرعة الانتهاء من محور شبرا – بنها.
* مصر للطيران تسير 18 رحلة إلى جدة والمدينة.
* وزير الكهرباء يبحث التعاون مع الأردن فى الطاقة المتجددة.
* محلب: مد مهلة سداد المتأخرات لهيئة التعمير حتى 22 مايو.
* وزير البيئة: تحلية المياه أحد حلول المستقبل فى المنطقة العربية.
* الملا: حريصون على زيادة التعاون مع اليابان فى مجالى التكرير والبتروكيماويات.
* التخطيط: التعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* كاميرات مراقبة داخل الشون والصوامع بالدقهلية.
* وحدة لجراحة وزراعة الكبد بجامعة سوهاج.
* مقتل أحد المتورطين في الهجوم علي كمين دير سانت كاترين.
* الأزهر يجدد دعمه للقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب.
* ووزير الأوقاف يطالب بمصادرة المزارع والعقارات التى يستخدمها الإرهابيون.
* الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية فى مباراة عودة الثقة ولاجواء المسابقة.
الأخبار
* الرئيس لوزير خارجية إثيوبيا: مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون الدول الأخري.
* ديسالين في رسالة للرئيس: حريصون علي تطوير وتعميق العلاقات.
* السيسي خلال استقباله أسرة الشهيدين »مالك«: مصر لا تنسي أبناءها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.
* عبدالغفار يضع حجر الأساس للمجمع الطبي بجامعة حلوان بتكلفة ٢٧٠ مليون جنيه.
* رئيس التحالف العراقي: مصر محور الارتكاز في الشرق الأوسط.
* أحدث غواصة ألمانية تنضم لقواتنا البحرية.
* مرشحة الرئاسة الفرنسية: جدتي مصرية وعاشت بها طوال حياتها.
* عناصر الجيش الثاني بشمال سيناء تساهم في دعم صندوق «تحيا مصر».
* المالية: 127 مليار جنيه زيادة في الإيرادات بالموازنة الجديدة.
* وزير الري يبحث تطورات الدراسات الفنية لسد النهضة في أديس أبابا.
* تزايد عمليات توريد «القمح» للصوامع والشون.
* دفن إرهابي دمياط في مقابر الصدقة بعد رفض أهالي قريته استقبال جثمانه.
* كابوريا: الزمالك طلبني والأهلي فاوضني.
الجمهورية
* إثيوبيا.. تلتزم بعدم الإضرار بمصالح مصر.
* وزير الخارجية الإثيوبي: القاهرة وأديس أبابا.. أشقاء بالجغرافيا والتاريخ.
* السيسي يستقبل أسرة الشهيد أحمد صلاح الدين مالك.
* الرئيس يتابع التعداد العام للسكان.. ويسجل “بيانات أسرته”.
* الجندي: الرئيس مهتم بـ”الإحصائيات”.. للتخطيط لمستقبل مصر.
* في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: إنشاء أول اتحاد لشركات الأوراق المالية.. ومكافحة غسيل الأموال.
* مجلس الوزراء: الموافقة علي تعديلات قانون “سوق المال”.. وإحالته للبرلمان.
* رئيس التحالف الوطني العراقي للإمام الأكبر: الأزهر صوت العقل والحكمة.
* التنسيق مع المحليات لسرعة إصدار “تراخيص الكهرباء”.
* أحدث الغواصات الألمانية.. تنضم لأعظم أساطيل مصر في العصر الحديث.
* اللواء أحمد خالد قائد القوات البحرية: الغواصات.. قلب البحرية.. وهي سلاح استراتيجي.. وقوة ردع حاسمة.
* في ضربة قوية جديدة لإجهزة الإمن مقتل منفذ حادث سانت كاترين.
* اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية: اجراءات استباقية لإجهاض العمليات الإرهابية.
* “الفيفا والقضاء”.. يحسمان أزمة “الزمالك ــ الجبلاية”.
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