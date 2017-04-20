قنا - أ ش أ

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا القبض علي 6 متهمين بحوزتهم بندقية آلية و3 بنادق خرطوش و2 فرد روسي محلي الصنع وعدد من الطلقات، كما ضبطت متهم بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر في وقائع منفصلة علي مستوي المحافظة.

تلقى مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان إخطارا اليوم بضبط عاملين بمركز أبوتشت “س.ب.د” 34 عاما وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات و”ع.إ.م” 35 عاما والسابق اتهامه في العديد من القضايا وبحوزته بندقية خرطوش، و”س.م.ع” 58 عاما مقيم بمركز قوص وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع, وضبط “م.ح.م.ح” 30 عاما مقيم بمركز الوقف والسابق اتهامه في العديد من القضايا وبحوزته بندقية خرطوش.

كما تم ضبط عامل يدعي “م.ع.م” 40 عاما مقيم بمركز قفط وبحوزته فرد روسي محلى الصنع وعدد من الطلقات وعاطل يدعى “ع.ع.س” 21 عاما عاطل ومقيم مركز نقاده وبحوزته فرد روسي محلى الصنع وعدد من الطلقات، وضبط عاطل بمركز دشنا يدعى “م.أ.م.أ” 29 عاما مطلوب ضبطه وإحضار وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر ومبلغ مالي بقصد الإتجار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين فيما تولت النيابة العامة التحقيق.