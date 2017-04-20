دبي - أ ف ب

اعلنت شركة طيران الامارات الاربعاء تخفيض رحلاتها الى الولايات المتحدة اثر تراجع الطلب الناتج من تشديد الرئيس دونالد ترامب للاجراءات الامنية.

وشكت طيران الامارات اضافة الى شركة الاتحاد في ابوظبي والخطوط الجوية القطرية في الاسابيع الاخيرة من التأثير السلبي للاجراءات الامريكية على رحلاتها.

وقالت الشركة في بيان انها قررت ان تخفض، اعتبارا من الشهر المقبل، “أعداد رحلاتها إلى خمس من محطاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، البالغ عددها 12 محطة”.

واوضحت انها اتخذت هذا القرار “على أساس تجاري بعد تراجع الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية، وقد شملت هذه الإجراءات التشدد في منح تأشيرات الدخول وتشديد التفتيش الأمني وعدم السماح للمسافرين باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية في قمرات الركاب على الطائرات”.

ومنعت السلطات الامريكية حمل الحواسيب النقالة والاجهزة اللوحية الى مقصورات الطائرات التابعة لتسع شركات تقلع من عشرة مطارات دولية في بلدان عربية وفي تركيا، وقالت انها قررت ذلك تحسبا لوقوع اعتداءات.