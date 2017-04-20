القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك مطار برج العرب برئاسة سمير صديق بالتعاون مع أمن الموانئ محاولة تهريب كمية من النقد المصري والأجنبي.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح الأربعاء – إنه تم الاشتباه في راكب مصري مسافر إلى دبي ترانزيت الرياض، وبتفتيشه تم العثور على 505 آلاف جنيه، و5ر35 ألف ريال سعودي.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة وطرود البريد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المبلغ وإبلاغ الجهات المختصة.