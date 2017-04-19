اخبار مصر -وكالات

انتحر نجم كرة القدم الأميركية السابق، آرون هرنانديز، في السجن، حيث كان يقضي عقوبة لمدى الحياة لإدانته بالقتل، وعثر على جثته بعدما قام بشنق نفسه باستخدام غطاء للسرير.

ووجد هرنانديز (27 عاما) معلقا في زنزانته بسجن شيرلي بولاية ماساتشوستس فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد المسؤول في دائرة ماساتشوستس الإصلاحية كريستوفر فالون.

وأضاف فالون في بيان: “قام السيد هرنانديز بشنق نفسه باستخدام غطاء للسرير ربطه إلى نافذة زنزانته. حاول أيضا إعاقة فتح باب الزنزانة من الداخل باستخدام أغراض عدة”، علما بأنه كان في زنزانة إنفرادية في السجن.

وقام مسؤولو السجن بمحاولة إسعاف النجم السابق لنادي نيو إنغلاند باتريوتس ونقله إلى المستشفى، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.

وتقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث، الذي تصادف مع زيارة مقررة للنادي المتوج بلقب دوري كرة القدم الأميركية، إثر فوزه في مباراة الـ”سوبر بول” في فبراير الماضي على أتلاتنا فالكونز، للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة “بوسطن غلوب” عن متحدث باسم النادي أن الأخير “على علم بالتقارير لكن لا يتوقع أن يعلق على الأمر اليوم”.

وكان هرنانديز يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة لإدانته بقتل لاعب آخر هو أودين لويد في يونيو 2013، وطرد اللاعب من ناديه بعد توقيفه، علما بأنه كان مرتبطا مع نيو إنجلند بعقد لـ5 أعوام مقابل 40 مليون دولار أميركي.

وأتى انتحار هرنانديز بعد 5 أيام من تبرئته من قتل رجلين في عملية إطلاق نار أثناء القيادة في يوليو 2012 في جنوب بوسطن بعد مشادة خارج ملهى ليلي.

وبرأت هيئة المحلفين هرنانديز في 7 من 8 تهم في هذه القضية، ودانته فقط باستخدام سلاح غير مرخص، وبدا هرنانديز، الذي دفع ببراءته في القضية، شديد التأثر لدى النطق بالحكم.