اخبار مصر -وكالات

كشفت دراسة أميركية أن الناس الذين يعيشون قرب مصادر تلوث شديد، نتيجة التكدس المروري، ربما يكونون عرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض القلب.

وأوضحت الدراسة، التي نقلت “رويترز” مقتطفات منها، أن الجسيمات الدقيقة في هذا النوع من التلوث تقلل من مستويات الكوليسترول “الجيد”، الذي يحتاجه الجسم لتدفق الدم بشكل صحي.

ويساعد البروتين الدهني عالي الكثافة في تقليص احتمالات الإصابة بأمراض القلب، عن طريق تطهير الأوعية الدموية من الشوائب، وخفض مستوى الدهون الثلاثية، وهي الدهون الخطرة، التي تجعل الدم أكثر لزوجة، وأكثر عرضة للتجلط.

ودرس الباحثون حالات 6654 بالغا، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتعرضون لمستويات أعلى من الجسيمات الدقيقة، ومتناهية الصغر، نتيجة التلوث المروري، عادة ما تكون مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة في دمهم أقل.

وربطت أبحاث سابقة بين التلوث المروري وزيادة خطر تضرر الرئة والإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.