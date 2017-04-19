القاهرة - اخبار مصر

كرر موناكو تفوقه على بوروسيا دورتموند، وفاز عليه 3-1 مساء اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية، ليواصل الفريق الفرنسي تألقه ، ويتأهل للدور قبل النهائي بدوري الابطال بعد انتصاره ذهابًا بنتيجة 3-2 بألمانيا.

وأكمل موناكو عقد المتأهلين للمربع الذهبي لدوري الأبطال، بصحبة ريال مدريد حامل اللقب، وجاره أتلتيكو مدريد، ويوفنتوس الإيطالي.

وتقدم موناكو بهدفين في وقت مبكر، حيث انطلق الظهير الأيسر ميندي وسدد كرة قوية، ارتدت من حارس مرمى دورتموند، إلى كيليان مبابي، ليضعها بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول بعد مرور 3 دقائق.

وفي الدقيقة 17 لعب ليمار كرة عرضية من الجهة اليسرى، انقض عليها رادميل فالكاو برأسه قوية في الشباك، مسجلا الهدف الثاني .

ونجح ماركو رويس في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 48 بتسديدة في المقص الأيسر.

وفي الدقيقة 81، واصل ليمار تألقه واستغل خطأ ساذج من دفاع دورتموند، ليخطف الكرة، وينطلق بها ليلعبها عرضية، ليضعها فاليري جيرمان بسهولة تامة في الشباك، مسجلا الهدف الثالث.