نيويورك - رويترز

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي منخفضا يوم الأربعاء بينما ارتفع المؤشر ناسداك بعدما أخذ المستثمرون في حسبانهم أحدث جولة من نتائج الأعمال، في حين أثر هبوط أسعار النفط سلبا على قطاع الطاقة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 118.79 نقطة أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 20404.49 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.02 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 2338.17 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 13.56 نقطة أو 0.23 بالمئة لينهي يوم الأربعاء عند 5863.03 نقطة.