نيويورك - أ ش أ

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر من الخطر المحدق بوحدة الأراضي الليبية بسبب استمرار الاقتتال بين الأطراف المتنازعة هناك.

وقال كوبلر، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي إن: “اتفاق الصخيرات هو الأساس في العملية السياسية الليبية”.. “الأزمة في ليبيا تهدد وحدة البلاد”.

وأجرى كوبلر أمس مباحثات حول التطورات الأخيرة للأزمة في ليبيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش ونائبته أمينة محمد، كما بحث معهما مسألة الدعم الإقليمي والدولي لحل الأزمة، ووصف كوبلر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المناقشات التي دارت خلال اللقاء بـ “الجيدة”.