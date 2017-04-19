القاهرة - اخبار مصر

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، إقالة التشيكي فرانز شتراكا من منصب المدير الفني لفريق الإسماعيلي .

وقررت إدارة الإسماعيلي تعيين أبو طالب العيسوي، المدرب العام للدراويش، في منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

واكد الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، إنه تمت إقالة المدير الفني التشيكي بسبب عدم قدرته على تحقيق المركز الرابع للفريق في الدوري.

وتعادل الإسماعيلي مع سموحة بهدفين لكل فريق مما جعله يبتعد عن المربع الذهبي في الدوري المصري، حيث يتواجد الفريق حالياً في المرتبة التاسعة برصيد 32 نقطة.