أخبار مصر - سماء المنياوي

أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح على ضرورة التكاتف وتحمل الجميع لمسئولية بناء مستقبل مصر بوعى علمى ودينى من خلال مؤسستيه الدينيتين الأزهر والكنيسة. وبخاصة في المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر حاليا.

جاء ذلك خلال مؤتمر تنفيذ البرنامج التوعوى عن دور الشباب فى بناء مستقبل مصر.. بالتعاون مع بيت العائلة المصرية بحضور عدد من المسئولين بالمحافظة، وممثلى الأوقاف والأزهر والكنيسة وعمد ومشايخ وعواقل ووجهاء وشباب مطروح.

وأكد محافظ مطروح في كلمته على مسئولية الجميع فى بناء الوطن والدفاع عنه، موضحا أن هدف العدو زرع الفتنة وهدم ما بناه المصريون آلاف السنين.

وأضاف انه يجب مواجهة تلك المحاولات بالتنمية فالوطن الواحد للمصريون جميعا مسلمين ومسيحيين يجب ألا تتزعزع ثقتنا الوطنية مع الولاء والوفاء للوطن، ولن يبنى مصر الجديدة ويصنع مستقبلها سوى أبنائها وشبابها.

وأشار ابو زيد أن التنمية ليست قاصرة على المجال الاقتصادى فقط كما يعتقد البعض، بل هى اجتماعية ، وسياسية، وثقافية، وبيئية، وإدارية.

وشدد على ضرورة تسليط الضوء على المشكلات والقضايا التى تحظى بأولوية وإتاحة الفرصة لعرض كافة رؤي الشباب ومقترحاتهم وصياغة الحلول الواقعية بشأنها، مع تعظيم الإستفادة من كافة الفرص والموارد المتاحة، و ذلك من خلال التخطيط العلمى والواقعــى السليــم لإدارتها.