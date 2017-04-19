اخبار مصر -وكالات

طور علماء تابعون لمركز فريد هاتشينسون الأمريكي لأبحاث السرطان، جسيمات متناهية الصغر قادرة على محاربة الأورام الخبيثة.

وعن الاختراع الجديد ذكرت مجلة Nature Nanotechnology أن “الأطباء تمكنوا من تطوير جسيمات نانوية قادرة على الالتحام مع مستقبلات الخلايا الغريبة الموجودة في الجسم، كخلايا السرطان، وبعدها تتوجه تلك الجسيمات إلى الخلايا التائية المناعية الموجودة في الدم لتبرمجها على مهاجمة الخلايا السرطانية”.

ووفقا للعلماء “الاختراع الجديد يعد ثورة في مجال معالجة السرطان، فكل الطرق السابقة كانت تعتمد على إخراج الخلايا التائية من الجسم وبرمجتها على التعرف على الخلايا السرطانية ومن ثم إعادتها للدم، أما الجسيمات الجديدة فمصممة لكي تحقن في الدم مباشرة، وتقوم بإعادة برمجة الخلايا التائية”.