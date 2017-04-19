أخبار مصر - هادي حسان

نظمت كلية كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم ندوة بعنوان “العنف ضد المرأة” وذلك فى إطار أنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

وأشارت الاستاذة الدكتورة رشا عمران أن الندوة تم تنظيمها بهدف مناقشة الرؤي ووضع الحلول الجذرية التى تساهم فى القضاء على كافة أشكال العنف الذي قد تتعرض له المرأة للحفاظ عليها وخاصة أنها نصف المجتمع وعامل هام من عوامل التنمية المجتمعية .

وتم خلال الندوة مناقشة تعريف العنف حيث قامت الاستاذة هالة أمين بتوضيح أشكاله وأنواعه ،كما تناولت ظاهرة الزواج المبكر ،وزواج الصفقة الذي يعتبر اهدارا لحقوق المرأة.

كما ناقشت انتشار ظاهرة مشكلة التحرش الجنسي الذي تتعرض له المرأة وكيفية التصدى له ،وكذلك قانون مكافحة التحرش ، وذكرت انه تم تخصيص دار بحي الحادقة لاستضافة السيدات التي قد يتعرضن لاي شكل من اشكال العنف .

كما تناولت الدكتورة جيهان سيد اشكال العنف اللفظي والنفسي والبدني والمعنوي الذي تتعرض له المرأة ، وكذلك حالات الحرمان من الميراث ،وعناصر الحماية الأمنية للمرأة،ومحاولات مناهضة ختان الإناث، وأهمية ضمان حياه كريمة لها، وتحدثت عن جهود الدولة المستمرة لتحقيق سبل نجاح الحماية المنشودة للمرأة.