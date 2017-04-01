واشنطن - أ ف ب

يستقبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب نظيره الفلسطيني محمود عباس في الثالث من ايار/مايو في محاولة لاحياء جهود السلام مع اسرائيل، وفق ما اعلن البيت الابيض الاربعاء.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم الرئاسة الامريكية في مؤتمر صحفي ان “هذه الزيارة ستتيح اعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة وكذلك المسؤولين الفلسطينيين بالسعي والتوصل في النهاية الى اتفاق يهدف الى وضع حد للنزاع”.

وفي رام الله، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس “ان القيادة الفلسطينية ترحب بدعوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للقاء الرئيس محمود عباس في الثالث من الشهر المقبل”.

وأضاف ابو ردينة ان “هذا اللقاء الهام سوف يسهم في تبادل الآراء لصنع السلام العادل والشامل والذي سيؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم”.