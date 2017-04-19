القاهرة - أخبار مصر

أعرب السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن عن تقديره لاستجابة السلطات الأردنية للطلب الخاص بتمديد فترة توفيق أوضاع العمالة المخالفة لمدة شهر أخر لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية لتصويب أوضاعها.

وأضاف سفير مصر – خلال لقائه بالمهندس على الغزاوي وزير العمل الأردني – أن التوافق حول المسائل المرتبطة بالعمالة يأتي في إطار التوافق العام الذي تشهده مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، واهتمام القيادة السياسية بمتابعة جهود الإرتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والأردن وتعزيز أطر التعاون بينهما.

من جانبه، أعرب وزير العمل الأردني عن تطلعه لإقبال أعداد إضافية من العاملين المصريين على الاستفادة من الفرص، التي يمنحها فتح باب تصويب أوضاع العمالة المُخالفة، في ضوء حرص المملكة الأردنية على ضبط سوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة.

أما عن أهم الاشكاليات التي تعرقل جهود الجانبين المصري والأردني لتنظيم مسائل العمالة، فقد تطرق الوزير الأردني إلى استمرار ظاهرة السماسرة والوسطاء وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود الجهات المعنية في البلدين لبحث سبل مواجهة تلك الظاهرة التي تضر بمصالح الألاف من العمال وكذلك أصحاب الأعمال.