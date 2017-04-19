أخبار مصر - رنا البلك

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها هى المصدر الوحيد لنشر وتداول كل ما يتعلق بأخبار أو بيانات بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة ممثلة فى الوزير، وكذا رئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، وكذا ما ينشر بالموقع الرسمى للوزارة .

وأوضحت الوزارة فى بيانها الصادر الأربعاء أنها تود التنويه إلى أنها غير مسئولة، تمامًا عما يصدر من تصريحات أو بيانات فى هذا الشأن من مصادر إعلامية أخرى، أو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى ويجرى استغلاله؛ لإثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة بضرورة تحري وتوخي الدقة قبل نشر أية معلومات في هذا الشأن، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية، والتأكد من صحتها قبل نشرها.