اخبار مصر -وكالات

تحتضن مدينة نيجني تاجيل سنويا،عروضا عسكرية في إطار الاحتفالات الروسية العامة بعيد سلاح المدرعات.

أوردت وكالات الأنباء الروسية، أن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، ومحافظ مقاطعة سفيردلوفسكايا، يفغيني كويفاشيف، توصلا إلى اتفاقية بشأن عيد سلاح المدرعات في روسيا، وأشار الوزير مانتوروف أن مدينة، نيجني تاجيل، ستحتضن الاحتفالات لأنها تمتلك بنية تحتية تناسب إجراء مثل هذه العروض بما فيها حقلي القيادة والرمي للدبابات.

وقال منتوروف إن “الاحتفالات بالذكرى الـ75 للانتصار في موقعة ستالينجراد ستجري هذا العام، بحضور فوج دبابات T-34 الأول، الذي وصل إلى ستالينجراد في نوفمبر العام 1942، والذي أنتج في نيجني تاجيل تحديدا”. وأضاف وزير الصناعة والتجارة أنه يعلم بأن هذا التمثيل سيترك انطباعات عميقة في قلوب أهالي المدينة وكل الشعب الروسي.

من جهته أشار محافظ المقاطعة إلى أن هذا العرض سيذكر في كل التقويمات السياحية والخاصة بالمعارض. وأكد قناعته بأن العرض المذكور من شأنه أن يستقطب كل المهتمين بـRAE) Russia Arms Expo) ليس على الصعيد الروسي فقط، بل على الصعيد الدولي أيضا.

يذكر أن معرض RAE، وهو أكبر معرض دولي في روسيا لأسلحة القوات البرية، ينظم في نيجني تاغيل منذ العام 2000، ولكن وزارة الصناعة والتجارة قررت نقله، في مارس الماضي، إلى منطقة “باتريوت” بضواحي موسكو، والخاضعة لإدارة وزارة الدفاع الروسية.