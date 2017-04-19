الغواصة 41 هي الأولى من نوعها التي تنضم للقوات البحرية المصرية 2017/04/19 - 21:20 الغواصة 41 هي الأولى من نوعها التي تنضم للقوات البحرية المصرية2017-04-19T21:20:18+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس السيسي يزور مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط عقاقير مخدرة بمطروح وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإثيوبي العلاقات الثنائية وملف مياه النيل قوافل طبية تتيح خدمة علاجية ميسرة للمواطنين أينما كانوا تدشين هيئة التدريب الإلزامي للأطباء لمنح تراخيص مزاولة المهنة الألاف يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على استفتاء توسيع صلاحيات اردوغان
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