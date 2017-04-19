اخبار مصر -وكالات

أكد عدد من العلماء الروس توصلهم لطريقة جديدة ستخفض من وقت وكلفة استخراج الذهب بنسبة كبيرة.

وعن الإنجاز الجديد قال العلماء: “هناك الكثير من التقنيات العالمية الموجودة في وقتنا الحالي، والتي يمكن استخدامها لاستخراج المعادن الثمينة من المصادر الأرضية وبنسب عالية، لكنها مكلفة جدا، لذلك رأينا حاجة لتطوير طريقة جديدة تكفل استخراج الذهب بنسب عالية وتكلفة قليلة”.

وأوضحوا أن أغلبية عمليات استخراج الذهب التي اعتمدت في القرنين الأخيرين كانت ترتكز على استخراج خاماته بشكل مباشر من الأرض، وفي الفترات الأخيرة، اعتمدت الطرق الكيميائية لمعالجة الفلزات باستخدام مواد كيميائية وأحماض لتنقيتها من الشوائب واستخلاص الذهب الخام، لكن تلك الطرق تستغرق وقتا طويلا (من100 إلى 120 ساعة)، فضلا عن تكلفتها الباهظة.

أما الطريقة الجديدة التي توصلوا إليها مع عدد من الخبراء الصينيين فتعتمد على معالجة الفلزات بمركبات الأمونيا، الأمر الذي سيخفض من تكلفة إنتاج الذهب الخام بنسبة 30 إلى 40%، وسيسرع من عملية الاستخلاص بمعدل 4 إلى 8 مرات أكثر من الطرق التقليدية المتبعة حاليا.