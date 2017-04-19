اخبار مصر -وكالات

سيقدم متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة معرضا لفريق Recycle الفني الروسي، الذي يبدع مشاريع الواقع الافتراضي للمنشآت الثقافية، في إطار برنامج “متحف بوشكين في القرن الـ21″.

وقد كشفت، مارينا لوشاك، مديرة متحف بوشكين، عن هذا الحدث في أثناء مؤتمر صحفي، وأضافت أن متحف بوشكين سيقيم معرضا كبيرا لفريق Recycle، مخصصا لمتحف بوشكين، وسيشمل المشروع كل معروضات المتحف، ليشعر زائر المعرض الافتراضي بما يعيشه أثناء زيارته للمتحف الحقيقي.

كما ذكرت لوشاك بأن متحف بوشكين سيشارك في معرض البندقية للفن المعاصر للمرة الأولى هذا العام، وسيقدم مشروعا سمي بـ”الإنسان كالطائر-صور الرحلات”.

وسيجمع هذا المشروع فناني رسم مختلفين، يستخدمون وسائل صوتية وضوئية في أعمالهم، إلى جانب صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو.