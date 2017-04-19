القاهرة - اخبار مصر

نجح الزمالك فى استعادة الانتصارات بمسابقة الدورى الممتاز، وكسر سلسلة الهزائم المتتالية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع الثانى للدورى.

أحرز ثلاثية الزمالك باسم مرسى هدفين فى الدقيقتين 27 و67، ومصطفى فتحى فى الدقيقة 85.

واحتسب حكم المباراة ثلاث ركلات جزاء للزمالك خلال المباراة، حيث أهدار الثنائي باسم مرسي ومصطفى فتحي ركلتين، إلا أن الفريق نجح في تسجيل ثلاثية أخرى.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 43 ليعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة ، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المرتبة السادسة.