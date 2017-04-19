أخبار مصر

إشراف/ وجدان مباشر

إعداد/ أسامه فاروق

تحيا مصر.. ليست صندوقا.. أو حساب للتبرعات.. بل فتح جديد.. خطوة منيرة تخطوها مصر في مجال الاحتفاظ بجيش مصر براً وجواً.. واليوم بحراً في مقدمة جيوش المنطقة.. تحيا مصر.. غواصة ألمانية الصنع هي الأولى من نوعها التي تنضم إلى البحرية المصرية لتدعم حرص مصر على حدودها.. مياهها الإقليمية..

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القوات البحرية تستقبل أول غواصة ألمانية

الغواصة “تحيا مصر” تصل المياه الإقليمية المصرية

من جانبه اللواء أركان حرب بحري أحمد خالد قائد القوات البحرية، يؤكد أن القوات شهدت فى الأونة الأخيرة عملية إحلال وتحديث للأسطول البحرى فى إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة للقوات المسلحة والتى تولى إهتماما كبيرا بتحديث وتطوير كافة أسلحة ومعدات القوات المسلحة لمواكبة التطور العلمى والتقدم التكنولوجى فى جميع المجالات.

قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصة الجديدة يساهم في رفع تصنيف الجيش المصري

وفي نفس الإطار.. الحفاظ على الحدود.. وعلاقات حسن الجوار كان لقاء الرئيس السيسي والدكتور ورقينه جباييه وزير خارجية اثيوبيا وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري بالإضافة إلى السفير الاثيوبي بالقاهرة.

الرئيس السيسى يستقبل وزير الخارجية الاثيوبى

من جانبه أعلن وزير الخارجية سامح شكري أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي ووركنيه جيبيهو على عقد لقاء دوري كل شهرين بالتناوب في القاهرة وأديس أبابا لبناء الثقة وإزالة أي سوء فهم وشوائب قد تظهر.

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شكري ونظيره الإثيوبي يتفقان على عقد لقاء دوري لبناء الثقة وإزالة سوء الفهم

وتقديرا لشهداء الوطن وأسرهم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أسرة شهيد القوات المسلحة المقدم أحمد صلاح الدين مالك الذي استشهد خلال عملية مداهمة على عناصر إرهابية في سيناء الشهر الماضي، وسبق أن استشهد شقيقه الرائد/ إسلام صلاح الدين مالك الضابط بوزارة الداخلية.

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بالصور.. الرئيس يستقبل أسرة الشهيد المقدم أحمد صلاح الدين مالك

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم لمتابعة عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان على مستوى الجمهورية حيث كان في استقباله المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء وقد كان من بين الحضور عدد من السادة الوزراء وكبار العاملين بالجهاز والقائمين على المشروع.

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بالصور.. السيسي يزور “المركزي للتعبئة والإحصاء”

وفي إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويساهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، والإحالة لمجلس الدولة

مجلس الوزراء يصدر عددا من القرارات

عربيا ودوليا.. اللجنة العليا للاستفتاء في تركيا تعلن رفض جميع الطعون المقدمة من المعارضة التركية على نتائج استفتاء الدستور، الذي يعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما هدد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بالانسحاب من البرلمان احتجاجا على “خروقات” في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

اللجنة العليا للاستفتاء في تركيا ترفض طعون المعارضة

أكبر أحزاب المعارضة التركية يهدد بالانسحاب من البرلمان

اقتصاديا.. مجلس الوزراء يوافق على تعديلات جوهرية في قانون سوق المال، وتعديل القانون الخاص بتنمية التصدير والذي يتيح تغيير صفة المجالس التصديرية لتتحول من استشاري لوزير التجارة والصناعة لتكون شخصية اعتبارية لها الحق في فتح مناطق لوجستية، والدكتورة سحر نصر، تؤكد أن تعديلات قانون سوق المال تتيح أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محرك اساسى للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات، وأخيرا مؤشرات البورصة المصرية تهبط لدى اغلاق تعاملات الاربعاء تحت ضغوط بيعية للمؤسسات والافراد المحليين.

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون “سوق المال” ويرسلها لمجلس الدولة

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون تنمية التصدير

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