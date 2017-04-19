اخبار مصر- شيرين حسين

شهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصحة والسكان، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى.

ويأتى البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بملف الاصلاح الادارى، وتقديم خدمات للمواطنين على درجة عالية من الجودة وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة الخدمات الصحية، حيث يهدف البروتوكول إلى ميكنة دورات العمل من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار، وكذلك تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية عبر روافد جديدة والمساهمة في تكوين كوادر قادرة علي التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطوير، وذلك بالإضافة إلي توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويتضمن البروتوكول مجموعة من المشروعات والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين يأتى فى مقدمتها تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والخدمات المرتبطة ببياناتهما، حيث يتم التسجيل اللحظى للمواليد والوفيات من خلال 4571 مكتب صحى على مستوى الجمهورية تم ميكنتها بالفعل، كما تتضمن المشروعات ميكنة المستحضرات الصيدلية والتى تشمل كل الادوية المحلية فى مصر المتداولة وغير المتداولة، بما يساهم فى رسم خريطة استراتيجية لسوق المستحضرات الدوائية فى مصر ويسهل عملية الرقابة عليها وحصر الادوية الناقصة.

وتشمل مشروعات البروتوكول ايضاً تبادل اخطارات التطعيمات، بحيث يتم تسجيل الذين تقوم وزارة الصحة بتطعيمهم، هذا بالاضافة إلى ميكنة المعامل المركزية، وأنظمة الخدمات الصحية الخاصة بقطاع الشئون الوقائية، وخدمات قطاع الرعاية الصحية الأساسية، وكذا ميكنة الملف الطبي للمرضي المترددين على مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وخدمات إدارة التراخيص الطبية، فضلاً عن إصدار خدمات وزارة الصحة والسكان على بوابة الحكومة المصرية، وميكنة الملف الالكتروني الطبي للحجاج.