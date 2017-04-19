القاهرة - اخبار مصر

تعادل سموحة امام الإسماعيلي 2-2 في اطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز ، والتي أقيمت باستاد الإسماعيلية اليوم الأربعاء .

تقدم إبراهيم حسن للإسماعيلي في الدقيقة 9 من خطأ للحارس محمد أبوجبل، ثم أضاف الكولومبي دييجو كالديرون الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة 48 .

واحرز البوركيني باتريك مالو الهدف الاول لسموحة من خطأ دفاعي في الدقيقة 59، وأحرز محمود عبد العزيز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة ورفع سموحة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الإسماعيلي 34 نقطة في المركز السابع.