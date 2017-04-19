القاهرة -أ ش أ

أكد خالد عناني وزير الآثار اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء وافق على توفير التمويل لمشروع تطوير هضبة أهرام بالجيزة وقصر محمد علي واستراحة الملك فاروق بالهرم وقصر البارون إمبان بمصر الجديدة والمعبد اليهودي بالإسكندرية والمتحف القومي.

وقال وزير الآثار : إنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء استعراض الاكتشافات الآثرية بالأقصر والتي ترجع إلى الأسرة ال18 بداية الدولة الحديثة والتي شملت مقبرة تضم 1400 تمثال “أوشابتي صغير” وعددا من التوابيت والأقنعة.

وأوضح أنه تم أمس الأول الاثنين إعادة تجميع تمثال رمسيس الثاني ووضعه على قاعدته الحجرية أمام معبد الأقصر بجانب التمثالين الكبيرين وهو أحد أهم الأعمال الأثرية التي تمت في الفترة الأخيرة بأيدي فنيين وأثريين مصريين مشيرا إلى أن العالم أجمع تابع هذا الحدث الهام والذي تم بأيد مصرية وأن واجهة معبد الأقصر تغيرت بعد وضع التمثال الذي كان مفككا لأكثر من 50 قطعة.