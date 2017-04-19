بورسعيد - أ ش أ

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد, موسم حصاد القمح الذي أقيم بأحد الحقول الزراعية بجنوب بورسعيد، والتي تبلغ مساحة الزمام الزراعي بها 600 فدان، حيث يتم زراعة القمح على مساحة 325 فدانا من إجمالي المساحة وتعطي 18 أردبا للفدان الواحد.

وأوضح المحافظ أنه – منذ بدء موسم حصاد القمح وحتي الأن – تم توريد 8 آلاف طن إلى المطحن، وأماكن تخزين القمح، مشيرا إلى أن تلك المزرعة, تعد واحدة من المزارع النموذجية، والتي سيتم تطبيقها بنفس النمط والأسلوب بمنطقة سهل الطينة بشرق بورسعيد مع الاستعانة بكبار المتخصصين في مجال الاستصلاح الزراعي.