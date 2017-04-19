القاهرة - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية عن مصرع المتهم الرئيسي فى واقعة إطلاق أعيرة نارية على أحد الأكمنة بطريق سانت كاترين أمس, والتى أسفرت عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد الكمين; وذلك فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء ضبطه.

وذكرت وزارة الداخلية – في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء- أن قوات مديرية أمن جنوب سيناء قامت بالتعاون مع العناصر البدوية بتتبع مسار هروب مرتكبى الواقعة وغلق الطرق المؤدية للهروب عبر الوديان والدروب بالمنطقة الجبلية المحيطة بالكمين, مشيرة إلى أنه قد أمكن تحديد مقر اختباء الإرهابى مرتكب الواقعة.

وأضافت أنه أثناء قيام قوات الشرطة بمداهمته, شرع الإرهابي المذكور في التعامل مع القوات واستخدام سلاحه, مما دعا القوات إلى سرعة التعامل معه وإصابته, والتي أدت إلى مصرعه, وعثر بحوزته على سلاح آلى, وطلقات لذات النوع .

وجارى استكمال الفحص وإجراء التحريات لتحديد هوية الإرهابى المشار إليه.. وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.