الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط عقاقير مخدرة بمطروح 2017/04/19 - 18:14 الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط عقاقير مخدرة بمطروح2017-04-19T18:14:57+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإثيوبي العلاقات الثنائية وملف مياه النيل قوافل طبية تتيح خدمة علاجية ميسرة للمواطنين أينما كانوا تدشين هيئة التدريب الإلزامي للأطباء لمنح تراخيص مزاولة المهنة الألاف يتظاهرون في اسطنبول احتجاجا على استفتاء توسيع صلاحيات اردوغان اسرائيل ترفض التفاوض مع الأسرى الفلسطينيين مع دخول إضرابهم عن الطعام يومه الثاني المفتي يلقي كلمة بمؤتمر ” دور المؤسسات الدينية الرسمية في تعزيز عمليات السلام ” بلبنان
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