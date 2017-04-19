اخبارمصر - حموده كامل

شارك الصقر عميد لاعبي العالم الكابتن احمد حسن وممدوح الششتاوي مدير اللجنة الاوليمبية والفنانة ريم هلال في زيارة استثنائية لأطفال مستشفى ابوالريش للأطفال اليوم

يأتي ذلك ضمن مبادرات الخدمة المجتمعية وضمن انشطة مشروعات حقوق الطفل على المستوى الدولى حيث شارك في الزيارة أيضا طلاب بعض المدارس، البريطانية، الكولومبية، الكندية، والذين حرصوا على تقديم المساهمات المادية، وبعض الهدايا وممارسة بعض الانشطة الفنية والألعاب مع الاطفال المرضى.