اخبارمصر- هند بدارى

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط توفير 5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة والنائية على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

واشار الى ان المناطق التى سيتم استهدافها لتوصيل المياه النظيفة يشترط فيها ان تكون الوحدات السكنية والمنازل بالشوارع التى تدخل نظاق الحيز العمرانى والحاصلة على موافقة تنظيمية على ان تكون الاولوية للشوارع كثيفة السكان ذات الحالة الاقتصادية المنخفضة

وأضاف بان تنفيذ تلك الاعمال لتوصيل المياه الى المناطق المحرومة سيكون خلال شهرين وبالتنسيق بين محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

واوضح ان العام الحالي سيشهد تشغيل عددا من محطات مياه الشرب بمراكز المحافظة وفقا لجدول دوري تم وضعه بالتنسيق مع وزارة الاسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة اسيوط لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والوادي الجديد على استمرار عمليات الشركة لاحلال وتجديد بعض مشروعات المياه بالقرى والنجوع للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين