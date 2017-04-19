القاهرة - أ ش أ

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تمكنت من ضبط 4 قضايا مواد بترولية و 11 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و49 قضية في مجال الغش التجاري.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 42 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك فضلا عن ضبط 417 قضية بمجال (المحلات العامة, الشهادات الصحية, عدم الإعلان عن الأسعار, البيع بأزيد من السعر, باعة جائلون).

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية, والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.