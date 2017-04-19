ميونخ - أ ش أ

نفى نادي بايرن ميونيخ الألماني, ما ذكرته وسائل إعلام إسبانية اليوم /الأربعاء/ حول تدخل الشرطة لإخراج 3 من لاعبيه من غرفة تغيير الملابس الخاصة بالحكام في ملعب “سانتياجو برنابيو” , عقب المباراة.

وحسم ريال مدريد تأهله للدور قبل النهائي بالفوز على ضيفه بايرن 4-2 مساء الثلاثاء, في مواجهة حسمت بالوقت الإضافي , وذلك بعد أن فاز الريال على بايرن في عقر داره 2 – 1 ذهابا يوم الأربعاء الماضي.

وأسفرت قرارات الحكم المجري فيكتور كاساي الذي أدار مباراة أمس حالة من الجدل كما أثارت احتجاجات لاعبي بايرن ميونيخ , بداعي أنه أخطأ في قرار منح أرتورو فيدال الإنذار الثاني وكذلك احتساب اثنين من أهداف الريال.

ونفى بايرن ميونخ توجيه أي إهانة للحكام من جانب لاعبيه, كما نفى وجود أي تدخل من جانب الشرطة في غرف تغيير الملابس .