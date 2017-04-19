نيودلهي -أ ش أ

لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، بعضهم في حالة حرجة، إثر انزلاق حافلة ركاب وسقوطها في نهر بولاية هيماشال براديش في الهند.

واوضح نائب مفوض منطقة شيملا “روهان تشاند تاكور” – حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء – “تعرضت حافلة تقل 56 شخصا لحادث ظهر اليوم وسقطت في نهر، ما أدى إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 12 آخرين”.

وأوضحت البيانات المحلية أن الحادث وقع بالقرب من جوما في منطقة شيملا النائية، حاضرة ولاية هيماتشال براديش، وهي ولاية جبلية تقع في أقصى شمال الهند.