اخبار مصر -وكالات

اختارت مجلة “بيبول” الممثلة الأميركية جوليا روبرتس أجمل امرأة في العالم للمرة الخامسة محققة بذلك رقما قياسيا.

ووفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، فقد أعلنت المجلة الأميركية عن اختيارها اليوم الأربعاء.

وكانت الممثلة البالغة من العمر (49 عاما) قد فازت باللقب نفسه خلال أعوام 1991 و2000 و2005 و2010.

وقالت روبرتس، التي فازت بجائزة الأوسكار، إنها تشعر “بكثير من الأطراء” بعد نيلها اللقب مجددا.

وستعرض النسخة السنوية من مجلة “بيبول”، التي تحمل اسم “الأجمل في العالم” في أكشاك البيع الجمعة.