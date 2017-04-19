وصول أول غواصة ألمانية الصنع وإنضمامها للقوات البحرية المصرية 2017/04/19 - 16:26 وصول أول غواصة ألمانية الصنع وإنضمامها للقوات البحرية المصرية2017-04-19T16:26:21+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر الغواصة, غواصة أقرأ أيضا: قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصة الجديدة يساهم في رفع تصنيف الجيش المصري الغواصة ..تحيا مصر بالفيديو ..القوات البحرية تحتفل بانضمام الغواصة الحديثة “209/1400” الغواصة “تحيا مصر” تصل المياه الإقليمية المصرية الصين تعتزم تسليم الغواصة الأمريكية المحتجزة واشنطن تطالب بكين بإعادة مسبارا احتجزته ببحر الصين الجنوبي
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