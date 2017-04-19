القاهرة - أ ش أ

انتظم حسام غالي, كابتن فريق الأهلي, في مران الفريق الجماعي اليوم الأربعاء, استعدادا لمواجهة طنطا الاثنين القادم , على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد غيابه عن مران الأمس.

كان غالي قد غاب عن مران الأهلي أمس بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى السعودية لأداء العمرة.

وأعلن حسام البدري, المدير الفني عن تشكيل الفريق لمواجهة تليفونات بني سويف الودية التي تقام اليوم الأربعاء, على إستاد مختار التتش بالجزيرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى, محمد الشناوي, وصبري رحيل ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين السيد وأكرم توفيق, وصالح جمعة وكريم نيدفيد, وعمرو بركات وأحمد حمودي وعمرو جمال.