القاهرة - أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت نتائج الحملة-التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية- خلال 24 ساعة عن تنفيذ

18 ألفا و61 حكما قضائيا مختلفا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.