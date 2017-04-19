مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ 18 ألفا و61 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة
القاهرة - أ ش أ
شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.
وأسفرت نتائج الحملة-التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية- خلال 24 ساعة عن تنفيذ
18 ألفا و61 حكما قضائيا مختلفا.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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