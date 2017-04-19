القاهرة - اخبارمصر

قررت جنايات القاهرة قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل كل من صفوت عبد الغنى وعلاء أبو النصر فى القضية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا والمعروفة بـ”تحالف دعم الإخوان” .. وامرت باستمرار حبسهم لمدة 15 يوم علي ذمة القضية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم وأمانة سر أحمد صبحي عباس

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت فى 7 فبراير الماضى، تجديد حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.